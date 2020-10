Perspectives inquiétantes pour la situation sociale dans le Cher

1 270 000. C'est le nombre de personnes qui ont sollicité l'aide du Secours Populaire en France durant le confinement. Des chiffres glaçants, publiés la semaine dernière par l'association dans son baromètre annuel de la pauvreté. Une urgence sociale, causé directement par la crise sanitaire et économique que nous traversons et qui pourrait s'aggraver dans les prochains mois.

Un contexte qui se vérifie également dans le Cher. Si les chiffres sont stables à Bourges et ont un peu augmenté à Saint-Amand-Montrond, c'est à Vierzon que la hausse est la plus frappante. La demande d'aide alimentaire a doublé sur la commune : "La situation économique de Vierzon est plus compliquée que celle de Bourges", explique Jacques Ramat, le secrétaire général adjoint du Secours Populaire du Cher, "A Vierzon, le Secours Populaire est à peu près la seule association à proposer de l'aide alimentaire, alors que sur Bourges il y a une offre plus large".

Si le Secours Populaire est donc un peu esseulé sur le secteur vierzonnais, Jacques Ramat insiste, l'association peut encaisser le choc : "C'est une situation qui nous inquiète sur un plan social, mais sur le plan pratique on sait qu'on va pouvoir répondre à plus de demandes".

Nouveaux pauvres

Parmi ces personnes en difficultées, beaucoup sont des nouveaux venus : "Il y a de nouveaux pauvres, ça c'est incontestable !"répond Jacques Ramat. "La crise de l'emploi, les mesures qui ont été prises, les fermetures d'établissements etc... ça a multiplié la précarité."

Ça ne risque pas de s'améliorer dans le futur. Pour Arnaud Brisemontier, délégué du Secours Catholique du Berry, les perspectives sont peu réjouissantes :"L'automne va être difficile et je crains que 2021 soit encore plus dur ! Les salaires et les revenus sont déjà moins importants d'où de nouvelles difficultés. Si les gens ne retrouvent pas de travail, et il y a de forts risques avec toutes les entreprises qui ferment, je crains qu'en 2021, une fois les droits au chômage finis pour certaines personnes, la situation soit dramatique".

A l'heure où les plans sociaux pleuvent sur le Cher et l'Indre, notamment dans le secteur de l'aéronautique, l'avenir s'annonce sombre en Berry...

Reportage