Peut-on encore débattre de l'IVG ? Faut-il accueillir les SDF dans les mairies

Peut-on débattre publiquement d’un sujet sur lequel le parlement a tranché depuis plus de 40 ans ? Oui répond Cyril Hanouna l’animateur controversé de l’émission Balance ton post sur C8, qui proposait la semaine dernière un débat sur l’avortement. Non répondent Laurence Rossignol ancienne ministre des familles et Marlène Schiappa, secrétaire d’état chargée de l’égalité entre les hommes et les femmes. Alors le sujet ne mérite-t-il vraiment plus de débat ? En débattre tombe-t-il sous la coupe du délit d’entrave à l’IVG, délit que la secrétaire d’état n’a pas manqué de rappeler sous forme de menace à l’animateur ? La liberté d’expression s’en trouve-t-elle menacée ?



Et puis Anne Hidalgo, Maire de Paris, se propose d’héberger des SDF dans le magnifique hôtel de ville de Paris. Il y en aurait 3000 à Paris. Elle veut prendre sa part. Des travaux sont prévus dans des salons prestigieux de la Mairie avec notamment des sanitaires et des dortoirs. Beau geste de solidarité ou démagogie ? Est-ce là qu’il fallait créer ces places d’hébergement ou ailleurs ?