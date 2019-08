Peut-on parler de vague populiste qui défèrle sur le monde ?

L'élection du nouveau président brésilien Jaire Bolsonaro est le dernier épisode en date de la vague populiste qui déferle sur le monde. Sont souvent cités comme victimes de cette onde de choc, les USA, les Philippines, l'Autriche, la Hongrie, la Slovaquie, la Bulgarie, l'Italie, la Finlande, la Pologne, le Royaume uni avec le Brexit, ... la liste est longue et peut-être pas terminée. Ce qualificatif de populiste est-il justifié. S’agit-il du même phénomène dans tous les pays. D’où vient cette vague qui renverse le paysage politique dans des contrées

Ces pays ont choisi démocratiquement leur dirigeant qui sont identifiés comme des mauvais choix. Peut-on reprocher aux peuples le choix de leur dirigeant. Sont-ils de réelles menaces pour le monde ? On en débat dans un instant.

Et puis on parlera de la promesse de campagne d’Emmanuel Macron de supprimer 50 000 postes dans la fonction publique. 1600 postes ont été supprimés en 2018. 4100 sont prévues dans la loi de finances 2019. Il en reste 44 300 à supprimer si mes calculs sont justes. Ça va être dur. Emmanuel Macron a-t-il raison de s’apprêter à ne pas tenir sa promesse. Je pose la question tout de suite à mes invités dans Des hauts et débats.