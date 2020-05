Phase 2 du déconfinement: ce qu'il faut retenir du plan dévoilé par le Premier Ministre

Premier bilan

“Les résultats sont bons sur le plan sanitaire”.

Le Premier Ministre a affirmé que la première phase du déconfinement s’était bien déroulée malgré une vigilance qui doit rester de mise.

"C'est le fruit de votre rigueur" a salué le Edouard Philippe en s'adressant aux français.

En revanche l'inquiétude persiste en Ile de France, la Guyane et Mayotte. Dans ces trois territoires, le déconfinement se fera de manière plus progressive: de rouge ils passent à l'orange quand le reste de la France est au vert.

Le gouvernement souhaite que la phase 2 soit celle du retour des libertés: accélération de la réouverture des écoles, collèges et lycées, rédémarrage de l'activité économique, réouvertures de tous les commerces, bars et restaurants, préparation des vacances...

En revanche certains interdits persistent: le respect des gestes barrières, le maintien de la limitation des regroupements à 10 personnes.

Le télé travail est toujours préférable quand cela est possible.



Situation sanitaire

A l'heure actuelle, 1,9% des tests se révèlent être positifs, au coeur de l'épidémie, ce chiffre était de 20%. Les résultats de ces tests sont généralement rendus en moins de 36h et la capacité de test reste totale.

Le "R" (le nombre de personnes qu'un malade contamine) est désormais en dessous de 1 dans l'ensemble du territoire métropolitain.

Seul bémol, les hôpitaux de l'Ile de France et de Mayotte sont toujours en tension.

A l'heure actuelle le virus est encore présent dans toute la France, à différentes échelles, sur l'ensemble du territoire mais sa vitesse de propagation s'est ralentie.

"Les mesures de distanciation physique s'imposent à tous" a rappelé Olivier Véran, ministre de la Santé.



STOP COVID

L'application mobile très controversée pour laquelle le Parlement la mise en oeuvre hier est désormais à disposition des français. Elle permettra de signaler à ses utilisateurs si ils ont été en contact prolongé avec un malade récemment. Le Premier Ministre affirme que l'application de géolocalisera pas les usagers.



L'éducation

Jean Michel Blanquer, ministre de l'éducation a souhaité, étant donné la situation snitaire que la scolarité reprennent de manière plus rapide à compter du 2 juin pour les écoles, collèges mais aussi les lycées. Pour l'heure 82% des écoles ont rouvert leurs portes mais seuls 22% des enfants en zone vertes et 14% en zone rouge sont retournés en cours.

Dès le 2 juin toutes les écoles rouvriront progressivement.

En ce qui concerne les collèges, 95,5% d'entre eux sont ouverts et accueillent actuellement 28% des élèves.

Dès le 2 juin tous les collèges rouvriront progressivement avec une priorité donnée aux élèves de 6ème et 5ème.

Au sujet des lycées, les établissements professionnels seront prioritaires lors de la réouverture dans les zones oranges tandis que l'ensemble des établissemt rouvriront dans les zones vertes.

L'épreuve orale du baccalauréat de français est annulée.



Cafés, bars et restaurants

Dans les zones oranges, seules les terrasses pourront rouvrir, les établissement sans extérieurs devront rester fermés.

Dans les zones vertes, tous les établissemnt pourront rouvrir.

Le masque sera rendu obligatoire pour le personnel et les clients lors de leur déplacements sur place.

Les tables seront limitées à 10 personnes avec au minimum 1m entre chaque tables. Pas de débit de boisson debout, au bar.



Hebergements

Tous les établissements, campings, hôtels... peuvent rouvrir dès le 2 juin dans les zones vertes, seulement le 21 juin dans les zones oranges.



Deplacements

Fin de l'interdiction de dépasser les 100km depuis son domicile.

Jusqu'au 15 juin les frontières intérieures de l'Europe restent fermées, une situation qui pourrait évoluer durant la deuxième partie du mois.

Hors de l'Europe, les frontières restent fermées jusqu'à nouvel ordre.

Une quatorzaine est maintenue pour les voyageurs allant et venant en Outre Mer.



Culture, sport et vacances

Les parcs et jardins sont rouverts dans tout le territoire, de même pour les plages et plans d'eau ainsi que pour les musées.

Le port du masque peut être rendu obligatoire par les autorités locales.

Gymnases, salles de sports, piscines, parcs de loisirs, salles de théatre et salles spectacles peuvent rouvrir dès le 2 juin dans les zones vertes, le 22 juin pour les zones oranges.

Les cinémas rouvriront le 22 juin partout en France.

Les rassemblements spontanés de plus de 10 personnes restent interdits dans l'espace public.

Dans les espaces en plein air Edouard Philippe a évoqué une jauge maximale de 5000 personnes lors d'évènement sous la houlette d'organisateurs. Dans les espaces fermés, ces mêmes organisateurs devront garantir le bon respect des règles d'usages.

Les sports collectifs et de contact, les salles de jeux et les discothèques, stade et hippodrome restent interdits au moins jusqu'au 21 juin.



Conduite à adopter pour les personnes vulnérables

Télétravail ou maintien de l'activité partielle le cas échéant, application stricte des gestes barrières.

Le numéro vert reste à disposition pour davantage d'informations. 0 800 130 000.

Les perspectives pour l'été seront précisées lors d'un nouveau point d'étape avant le 22 juin et la 3ème phase du déconfinement.