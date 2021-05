Philippe Bolo : le député des dossiers au long cours

Où le trouver ? Bonne question a priori car Philippe Bolo, député Modem de Maine et Loire n’est pas le plus « people », le plus connu des 577 députés de France, de l’Ouest et même de Maine et Loire et ce n’est pas à l’aune de ses apparitions médiatiques que nous mesurerons son travail, son influence, et sa « marque »,- le rôle du député est, rappellons le, de déposer des propositions de loi, proposer des amendements et évidemment de voter pour nous les lois qui font évoluer la société française et son environnement - .

Homme de dossier, de recherche, indubitablement, il préfère la vingtaine d’articles de presse que son rapport sur les déchets a généré. Avec l’inconvénient de se concentrer sur quelques sujets mais pas sur l’universalité, l’avantage de la stabilité pour son équipe et le bonheur du travail de fond.



Ingénieur agronome,Philippe Bolo a entre autres piloté la cartographie des terroirs viticoles de l’Anjou AOC avec l’INRAE, et dirigé une entreprise d’ingienerie des systèmes d’information géographique, tout en entrant au conseil municipal d’Avrillé en 2008.

Après la conjonction des étoiles dans le ciel politique le fait entrer à l’Assemblée nationale et aujourd'hui il entame la dernière année de cette première mandature. 3 gros rapports plus tard, cet

homme de dossier plus que de média, vous l’aurez compris, a néanmoins accepté de venir échanger avec nous autour d’un dossier qui l’a accapré un an durant avec sa College sénatrice Angèle Preville : le rapport sur la pollution des déchets plastiques, le plastique , une bombe à retardement.