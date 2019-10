Nous rencontrons ce jour l'abbé Philippe Mawet, curé de la paroisse St Alix et responsable de l'UP Stockel-au-bois. Nous l'avons invité pour parler de son article paru dans la LLB à la fin août, initulé : "Eglise : l'espérance n'est pas morte".

Les églises de son UP sont remplies, il nous explique ce qui s'y vit au point de vue liturgique, de la diaconie et de la réflexion sur des sujets de société. Beaucoup de beaux moments fondés sur l'écoute et l'accompagnement des paroissiens, l'hospitalité, l'accueil de familles syriennes, un thème d'année audacieux (la vocation sacerdotale ), et une vision proactive et prospective de l'église, le tout ancré dans l'expérience pastorale.