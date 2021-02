PhotoBrussels Festival, Delphine Dumont (fondatrice)

Delphine Dumont, fondatrice du PhotoBrussels Festival, à voir en ce moment au centre d’art Hangar (dont elle est aussi la directrice générale)



Thème de cette 5ème édition : The World within



Pas moins de 420 artistes confinés en Europe ont répondu au “Call for European Photographers”, lancé pendant le premier confinement. Au final, les 27 projets sélectionnés rappellent la condition de “confiné” à travers une scénographie immersive.



A voir jusqu'au 27 mars.

Toutes les infos : www.hangar.art.