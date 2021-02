PhotoBrussels Festival, Delphine Dumont - "Jour Zéro" de Stéphanie Braquehais

Bruxelles sous les pavés - Thierry Demey : les cités sociales construites dans le sillage du voûtement de la Senne.

Guides Badeaux : www.badeaux.be



Coup de projecteur : Delphine Dumont, fondatrice du PhotoBrussels Festival, à voir en ce moment au centre d’art Hangar (dont elle est aussi la directrice générale)

Thème de cette 5ème édition : The World within

Pas moins de 420 artistes confinés en Europe ont répondu au “Call for European Photographers”, lancé pendant le premier confinement. Au final, les 27 projets sélectionnés rappellent la condition de “confiné” à travers une scénographie immersive.

A voir jusqu'au 27 mars

www.hangar.art



L'Air du Temps : Stéphanie Braquehais, autrice de "Jour Zéro", le livre-récit qu'elle publie aux éditions de L'Iconoclaste.

Cette ancienne journaliste l’écrit comme un carnet de bord, un journal intime de divorce d'avec l'alcool, sans que "Jour Zéro" soit le témoignage d'une ex-alcoolique, ni un essai sur l'alcoolisme au feminin ( même si elle s’appuie sur les neurosciences pour décortiquer les ressorts de l’addiction au féminin).