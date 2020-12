Pierre Kroll - "Une année sans fin" (ed Les Arènes)

Pierre Kroll - est-il encore besoin de présenter ce dessinateur et caricaturiste belge? - publie “Une année sans fin”, le bien-nommé recueil de ses dessins, publié aux éditions les arènes.

Et comme Pierre Kroll croque l’actu tous les jours dans le journal Le Soir et chaque semaine dans Ciné-Télé-Revue et Moustique, autant dire qu’il en a sous le crayon !

Près de 300 dessins y sont réunis !