Pierre Singer-Ste-Croix, Alain Pacquier-St-Ulrich et Pascal Peuvrel St-Jacques

Nous serons au Pays de Sarrebourg ce soir avec L'invité en fin d'émission , il sera des notres demain aussi, c'est Pierre Singer, co-directeur du Parc Animalier de Sainte-Croix qui accueille un public nombreux cet été. Auparavant nous parlerons des rencontres musicales de Saint-Ulrich à coté de Sarrebourg avec l'animateur fondateur Alain Pacquier. Rendez-vous fin août si tout va bien. Débutons l'émission sur la route, on the road again to Saint-jacques de Compostelle pour un mosellan Pascal Peuvrel et Jean-Paul Décourt, vigneron dans le beaujolais, qui connait bien la Moselle aussi.