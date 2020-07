Pierre Singer à Ste-Croix, Dans l'oeil du soignant et jazz au village.

Nous terminerons comme hier Moselle Actuel au Parc Animalier de Ste-Croix au Pays de Sarrebourg, c'est le feuilleton de l'été dans Moselle Actuel à l'occasion de ses 40 ans, avec son co-directeur Pierre Singer. Auparavant nous parlerons histoire avec Sébastien Wagner et Gérard Schoenenberger évoqueront la vie et l’œuvre de l’écrivain messin Louis FORET. Nous ferons le tour des sorties cinéma, le journal régional sera présenté par Sébastien Souici, vous serez conviés à vivre une journée de «Jazz au Village » d'Insming dans le Saulnois samedi 29 août, Cindy Weinhold sera en ligne avec nous et pour commencer nous sommes dans l'oeil du soignant grâce au docteur Khaled Habchi, médecin-urgentiste qui publie un livre de photos édité par la BPALC.