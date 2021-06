Pixel Museum, R. Blin - Equithérapie asbl Equi-libres, S. de Laveleye

File dans ton livre - Delphine Freyssinet/ Frédérique Petit : "Je m'appelle Wlodjimyerz" de Rachel Hausfater (illustré par Caroline Ayrault) - Casterman



Coup de projecteur : Pixel Museum, le musée du jeu vidéo à Bruxelles.

Il est à Tour & Taxis.

Richard Blin, créateur de la chaîne YouTube Kidult Conso, nous présente les différentes activités du lieu.

www.pixel-museum.brussels



L'Air du Temps : Savina de Laveleye, présidente de l'ASBL Equi-libres.

Il s'agit d'un centre d’équithérapie et de loisirs de qualité, situé à La Hulpe, qui propose des activités pour enfants et adultes. Objectif : se reconnecter à la nature, se re-construire et trouver son équilibre avec l’aide de la nature et du cheval.

www.equi-libres.be