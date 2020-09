Plan de relance : les réactions dans le Var

Le gouvernement a présenté ce jeudi 3 septembre son plan de relance. Le but est de faire face à la crise économique liée au coronavirus.

Cent milliards d’euros répartis dans trois domaines : le soutien aux entreprises, la transition écologique et la cohésion sociale et territoriale. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement par la voix de son Premier ministre, Jean Castex, ce jeudi 3 septembre. Dans le Var, les acteurs économiques se montrent satisfaits, même si tous auraient aimé que le gouvernement aille encore plus loin.

“Rien de nouveau sous le soleil”

Même si Olivier Masini ne se dit pas déçu, le secrétaire général de l’union départemental CGT du Var attendait des mesures plus concrètes.

“Ces annonces sont dans la droite ligne de ce qu’on connaît depuis des années. Si je peux reprendre une expression qui n’est pas très syndicale : rien de nouveau sous le soleil.”

Dans ce plan de relance, 35 milliards d’euros sont destinés à la cohésion sociale et territoriale et répartis entre la sauvegarde de l’emploi, le Ségur de la Santé, le soutien aux collectivités locales, le plan de relance de la Banque des territoires et la formation des jeunes.

Olivier Masini aurait aimé que ce ne soit pas les “très grosses entreprises” qui profitent du plan de relance mais “les artisans, les très petites entreprises, le tissu qui est très important dans le Var et surtout des salariés qui sont en première ligne qui subissent des plans de restructurations voir de licenciement et le chômage partiel”. Pour le syndicaliste varois, il faut parler aujourd’hui de “la réduction du temps de travail qui serait créateur d’emploi : travailler moins pour travailler tous.”

“Il y a une annonce forte qui est faite en faveure de l’agriculture”

Fabienne Joly est satisfaite de la place de l’agriculture dans ce plan de relance : 1,2 milliard d’euros est destiné la transition agricole. Même si ce n’est pas assez pour la présidente de la Chambre d’agriculture du Var, c’est déjà bien, selon elle, que son secteur soit représenté. Il faut soutenir les filières en développement, mais en agriculture les exploitations demandent beaucoup d’investissement. “Il y a les machines, l’accompagnement sur l’élevage, l’achat du foncier, tout cela est colossal. Il faut de gros accompagnements quand il y a du modernisme sur du matériel, du changement variétal sur des cépages ou des variétés arboricoles et de l'implantation sur du maraîchage.”

Dans le Var, cette transition agricole se ressentira par “des tendances accélérées par le Covid-19 comme les circuits courts, une sécurité alimentaire par les territoires, un développement des formations au niveau des lycées agricoles, la sécurisation des marchés viticoles, et l'expérimentation d’une agriculture vertueuse”. Ce dernier point est l’un des objectifs de la Chambre d’agriculture du Var, “on a la prétention de dire que l’on veut être le département le plus vertueux de France au niveau certifications”.

Autre enjeu à l'avenir : sécuriser le marché aux fleurs mis en difficulté pendant le confinement. Fabienne Joly attend aussi que le plan de relance aide l’implantation des jeunes agriculteurs. Des attentes de la part de la présidente de la Chambre d’agriculture, mais aussi la satisfaction de ne pas être oublié par le gouvernement.

“On aime l’agriculture, on aime manger en France mais parfois on a l’impression de ne pas être aimé. C'est bien qu'il y ait une annonce forte en faveure de l’agriculture mais il faudrait aussi faire des annonces fortes envers les agriculteurs : sécurisation de l’emploi, accompagnement de l’installation, les femmes d’exploitants et conforter des statuts d’exploitants. ”



"On craint que des entreprises et des emplois soient en danger"

6,7 milliards d’euros devraient être affectés à la rénovation énergétique. Pour Cyril Bolliet, “le secteur du bâtiment est à sa place”. Selon le secrétaire général de la fédération du BTP varoise, dans le département comme en France, il faut rendre les logements plus performants sur le plan énergétique. Dans cette enveloppe, deux milliards d’euros sont destinés aux particuliers avec Ma Prime Renov.

Il estime aussi que “les travaux publics ne sont pas oubliés car le plan de relance marque de réelles ambitions qui doivent se traduire en acte le plus rapidement possible mais qui vont permettre de soutenir les collectivités locales dans l’investissement public pour des infrastructures vertes, qu’il s’agisse de transport de l’eau ou d’énergie qui vont bénéficier aux entreprises du secteur.”

Maintenant il faut que les travaux soient lancé rapidement, il y a urgence pour Cyril Bolliet. “On craint l’absence d’activité. Les appels d’offres en Provence-Alpes-Côte-d’Azur sont en baisse de 25 %, les permis de construire n’ont pas été instruits pendant deux mois et sont en chute libre, les mises en chantier pareil, moins 25 %. On craint énormément de casse sociale en matière d’emploi voir même des entreprises qui risquent de pérécliter faute d’activité.”

La construction de logements neufs c’est l’autre contrariété du secrétaire général de la fédération du BTP du Var qui s’inquiète pour les entreprises qui ont vu le nombre de permis de construire instruit chuter et leur chiffre d’affaires avec.