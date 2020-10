Plus d'écologie, moins de misère

Cette année, la Journée mondiale du refus de la misère a pour thème : "Vers la justice sociale et environnementale". On oppose en effet souvent les enjeux sociaux et environnementaux. Justice sociale et écologie sont-elles donc inconciliables ? Nombreux sont ceux qui sont convaincus du contraire et affirment que l'une ne peut aller sans l’autre. C’est le cas des membres du réseau Wresinski Écologie et grande pauvreté, dont fait partie Céline Vercelloni, invitée d'Anne Kerléo.

Chaque semaine dans COMMUNE PLANÈTE, l'invité choisit un texte qui illustre son engagement. Céline Vercelloni nous propose un texte écrit par Christelle, militante chez ATD Quart Monde, qui a elle-même connu la grande pauvreté.

nous sommes responsables de la planète, et on doit la protéger. Ça donne du sens à sa vie d'agir pour la planète. Quand on a des ennuis dans la tête, c'est difficile de faire des choses. Je fais partie des gens d’en bas, ceux qu'on ne veut pas entendre. Pour moi, il est vital d’agir. Pour nos enfants et petits enfants, pour la génération future. Je participe au tri des déchets. Je privilégie les achats d’aliments locaux, j'essaie de réduire la viande. Tout ça met du temps. Ça fait deux, trois ans que j’ai pris conscience. On a quand même baigné dans le plastique, donc c’est comme un sevrage de fumeur... On nous a fait croire plein de choses par le biais des publicités.

Ce n’est pas nous qui gaspillons le plus, ce sont les industriels et les multinationales qui nous empêchent d’avancer sur la réduction des déchets et le respect de la planète. Ce sont aussi ceux qui nous gouvernent et qui ne se sentent pas responsables de la planète, car ils sont guidés par l’argent et le pouvoir. Il y a déjà pas mal d’actions qui sont mises en route par quelques citoyens. Mais il faut plus de personnes sur le terrain. Il ne faut pas attendre que le gouvernement fasse quelques chose, je ne vois pas de projet concret de sa part. Le gouvernement propose toujours des choses pour dans 10, 20 ans.