PMA-GPA : va-t-on franchir la ligne rouge ?

L'actu du moment c’est la révision des lois de bioéthiques avec en ligne de mire la PMA pour toutes les femmes et la circulaire en préparation au gouvernement pour la reconnaissance d’enfants nés de mère porteuse à l’étranger. Alors que de nombreux ministres sont montés au créneau pour assurer que l’interdiction de la GPA demeurerait toujours, les opposants dénoncent une situation intenable qui fera sauter tôt au tard la digue.

Et puis après les paroles malheureuses de Lilian Thuram affirmant que les blancs s’estimaient supérieur ont enflammé les débats. Le journaliste Pierre Ménès a pointé du doigt un racisme anti blanc dont de nombreuses personnes feraient l’objet. Y a-t-il du racisme anti blanc en France, on en débat avec Catherine Deroche sénatrice LR de Maine et Loire Bonsoir, le conseiller régional et chef de file de l’opposition de gauche au conseil municipal d’Angers Frédéric Béatse et Fabien Pelletier, chef d’entreprise,