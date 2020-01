PMA : la droite s'est-elle reniée au Sénat ?

Dans Des hauts et débats on revient sur le vote du premier article de la révision des lois de bioéthique au Sénat. La majorité de droite s’est montrée divisée sur cette question à commencer par le Président du Sénat Gérard Larcher et le président du groupe LR Bruno Retailleau. C’est donc sans difficulté que l’assemblée qui a déjà voté en faveur du texte l’adoptera définitivement en 2e lecture. La droite s’est-elle reniée au sénat en ne s’opposant pas à la PMA on va en débattre avec Romain Laveau porte-parole EELV, François de montfort consultant en stratégie et Marc Laffineur ancien ministre, ancien député et actuel Maire d’Avrillé.