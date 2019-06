Podarno, le petit pot 100% bio et local

Depuis quelques mois, Podarno s'installe dans les enseignes spécialisées bio et les commerces de proximité. Avec un but : révolutionner l'approche du petit pot pour bébé en prônant le circuit court, le bio et les agriculteurs locaux. Arnaud Fournier est un ancien de l'agroalimentaire et il a tout laissé tomber pour monter ce projet à Cusset dans l'Allier.