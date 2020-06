Podcast - Agathe Smyth, responsable plaidoyer de la Commission Justice et Paix

La Commission Justice et Paix, ONG et association d’éducation permanente, a publié début juin un rapport intitulé Les minerais de la transition énergétique - Vers une société sobre en carbone pour toutes et tous.



Certains minerais sont essentiels à la production des panneaux solaires, voitures électriques, au stockage de l’énergie.... L’énergie qui est un secteur clé pour combattre la crise climatique et limiter le réchauffement climatique à 1.5 degré, comme défini dans l’Accord de Paris sur le climat. Pourtant, ces minerais posent une série de défis écologiques et sociaux.



Coup de projecteur avec Agathe Smyth, responsable plaidoyer et relations presse de la Commission Justice & Paix.