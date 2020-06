Podcast Etienne Noël, président de Pépibru

Avant la crise sanitaire du coronavirus, les centres d'entreprises et de co-working se développaient un peu partout, chez nous en Belgique, comme ailleurs. Mais sont-ils compatibles avec le "monde d'après" ?

Car oui ces espaces qui permettent à des indépendants, des petites entreprises de partager des espaces de bureaux et des lieux de vie misent beaucoup sur la convivialité et les rencontres.



On en parle avec Etienne Noël, le président de Pépibru. Ce centre d'entreprises dédié aux entreprises des secteurs de l’audiovisuel et des métiers créatifs est ancré dans le paysage bruxellois depuis plus de dix ans.