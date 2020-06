Podcast "Us" à la Maison des Arts / Marolles Zwanze

Deux coups de projecteurs chaque jour, à l'occasion de la semaine spéciale culture :



- Coup de projecteur sur nous ou plutôt US, l’exposition que vous pouvez voir actuellement à la maison des arts de schaerbeek…jusqu’au 18 juillet et c’est gratuit !



Deux artistes plasticiens exposent ensemble : Myriam Hornard et Alain Bornain.



- Depuis deux semaines des vidéos qui mettent en scène commerçants et artistes du quartier des Marolles de bruxelles sont publiées, chaque mercredi et vendredi, sur Youtube. Ce projet s’appelle Marolles Zwanze. Une initiative de l’Association des commerçants du quartier Bruegel et du centre culturel Bruegel, avec l’aide de la ville.



Christine Rigaux est la directrice du centre culturel Bruegel.