Polina Pitou, volleyeuse et le concours Cristal Michel Roth à Metz-Expo.

Sport dans la première partie après un week-end de mobilisation médiatique du sport féminin. Moselle actuel joue les prolongations et vous propose de faire la connaissance d'une volleyeuse de Terville Florange Olympiique Club, Polina Pitou, native d'Estonie, elle est née à Narva, la 3ème ville du pays.

Dans la seconde partie nous serons à Metz-Expo qui organise du 6 au 9 février les salons Créativa et salon du chocolat et gourmandises auquel est associé le concours Cristal Michel Roth. Nous en parlons avec Michel Coqué directeur de Metz Expo, Michel Roth et Eugène Zirn, organisateur du concours.