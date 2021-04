"Portraits d'oiseaux: de la Mer à la Terre", dernier livre de Serge Kergoat

C'est au printemps que les oiseaux sont les plus actifs. Certains viennent même jusqu'en Bretagne pour s'y reproduire comme le gravelot à collier interrompu, par exemple. L'occasion donc de s'intéresser aux espèces emblématiques de notre région et de parler de leur préservation. On en discute avec Serge Kergoat, ornithologue, photographe et auteur du livre "Portraits d'oiseaux: de la Mer à la Terre", paru le 14 avril.