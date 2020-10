Nous sommes aujourd'hui à 15 km à l'est d'Angoulême près de La Rochefoucauld à Pranzac. Nous allons à travers le fil rouge du festival "Au grès des arts" qui a lieu cette semaine, découvrir un village avec un concentré d'histoire et d'engagement de ses habitants.

La maison du patrimoine nous ouvre ses portes, de même que le café de la Paix, la boulangerie et bien sûr l'église saint Cybard; pour y entendre parler l'orgue renaissance italienne, sous les doigts de Monsieur Thomas pellerin, directeur artistique du festival "Au grès des art , musicien organiste et professeur de musique.

Nous suivons la visite accompagné par Monsieur Jean Luc Abelard président des "Secrets de Pranzac".