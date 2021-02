Première opération exceptionnelle de "vaccination massive" à Metz

2000 doses du vaccin Pfizer, un "super congélateur", 10 lignes de vaccination, des dizaines de personnes mobilisées...

Présentation de ce défi sanitaire et logistique, qui se déroule les 27 et 28 février 2021 au complexe sportif Saint-Symphorien à Metz ; avec l'adjoint en charge de la Coordination de la politique municipale en matière de cohésion sociale et de santé, de la famille et des solidarités, et de la prévention des risques sanitaires.