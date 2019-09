"Aujourd'hui on a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid" un slogan bien connu et qui a aidé au développement de l'accompagnement alimentaire des Restos du Coeur. Mais cette belle association ne fait pas que ça. Nous vous proposons de découvrir une autre facette : celle de l'aide à la personne et à l'insertion dans cet atelier "Paroles d'espoir". Au micro de Bruno Fournier, Prescillia nous livre son témoignage.