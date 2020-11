Présentation de l'association "Farandole" à Carcassonne et des lieux d'accueil

Invitée : Michèle Catlow, accueillante, salariée à Farandole.



La Maison de Farandole s'inspire des principes de la Maison Verte créée par Françoise DOLTO . C'est un lieu de rencontre et de détente où futurs parents, mères, pères, grands-parents, assistantes maternelles sont accueillis avec ces enfants qui les occupent et parfois les préoccupent. Vous pouvez venir à la Maison de Farandole quand vous en avez envie et y rester le temps qu'il vous plaira sans prendre de rendez-vous ni prévenir de votre visite. Votre enfant va y trouver de nombreux jeux et s'amuser avec d'autres enfants en toute liberté et sécurité.Vous pourrez vous y détendre, y rencontrer d'autres parents, échanger sur le métier de parent si vous le désirez