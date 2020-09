Présentation du District de l'Aude de Football et de l'action "Foot'olérance"

C'est la rentrée pour l'émission "Dans vos quartiers", réalisée en partenariat avec Carcassonne Agglo, Terres d'audace et Agence nationale de la cohésion des territoires - ANCT.

Dans cette émission, présentation du District de l'Aude de Football, avec Emmanuelle Contreras, présidente de la commission actions citoyennes et sociales, au sein du district et présidente de Etoile Sportive Malvoise et Damien Trastet, directeur administratif et impliqué dans l'action "Foot'olérance".