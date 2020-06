Présentation du projet "Le coeur battant du quartier"

Dans cette émission, nous parlons du projet "Le coeur battant du quartier", qui a pour but de faire découvrir l’écriture, le théâtre comme un outil de compréhension du monde et des autres, aux habitants du quartier du Viguier. Le projet créé des ponts dans le quartier autour de la rénovation du collège Alain et permet aux habitants comme aux élèves du collège de récolter la mémoire du quartier, avec aussi la participation du public du centre social Jean Montsarrat. Pour nous en parler :



- Juliette Mahut, médiatrice culturelle et chargée de communication du Le Théâtre Dans Les Vignes

- Christelle Lépine, actrice et auteure

- Christian Caro, metteur en scène, auteur, formateur et animateur d'ateliers d'écriture et de jeu en milieu scolaire, amateur et professionnel.



Emission en partenariat avec Carcassonne Agglo, Terres d'audace et l'Agence nationale de la cohésion des territoires - ANCT