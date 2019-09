Prévenir les stéréotypes en agriculture, avec la MFR de Ploudaniel

La semaine dernière, la Maison Familiale de Ploudaniel-Plabennec dans le Finistère, sensibilisait ses élèves aux stéréotypes et au genre. Elle répondait à une demande de la Fédération Nationale des Producteurs Biologiques. Marie-Christine Louet, de Finistère Remplacement et la troupe La D’âme de Compagnie de Tours ont nourri les réflexions. Reportage.



(reportage de Christophe Pluchon avec Marie-Christine Louet, responsable des ressources humaines de Finistère Remplacement et Chloé Martin, metteuse en scène de la troupe "La D'Ame de compagnie". Merci aux élèves de seconde de la maison familiale rurale de Ploudaniel.)