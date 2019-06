Projet de solidarité internationale au Togo par des compagnons SGDF de Rennes.

Elles seront accompagnées par quatre autres compagnons, Scouts et Guides de France du groupe Uni'Vert Compas Rennes Saint Hélier, pour mener ce projet en partenariat avec l'association S.E.VIE au Togo.



Alice et Myriam nous parlent des SGDF (Scouts et Guides de France), du projet et de son financement.

En particulier, vous pouvez vous inscrire pour le repas togolais du 29 juin à l'adresse : https://www.facebook.com/pg/UniVert-Compas-Rennes-Saint-Hélier-1722893037761934/events/?ref=page_internal



Contact : univertsthelier@gmail.com et https://www.facebook.com/UniVert-Compas-Rennes-Saint-Hélier-1722893037761934/



Site internet du partenaire : https://association-sevie.asso-web.com/



Les Scouts et Guides de France sont un mouvement d’éducation populaire qui vise à former des citoyens actifs, heureux et artisans de paix. Il mise sur une pédagogie du jeu, du projet, de l’équipe, de la vie dans la nature. Il propose ainsi aux jeunes filles et garçons un espace de vie qui répond à leur besoin de rêver, d’agir, de réussir leurs projets, de vivre en communauté, de donner sens à leur vie. Respectueux du cheminement spirituel de chacun, ouvert à tous sans distinction de croyance, le mouvement propose de découvrir et de vivre l'Évangile.