Puy de Dôme: la fanfare "l'Hepatix"

On part à Clermont-Ferrand à la rencontre d'étudiants musiciens.

Ils ont entre 18 et 24 ans et leur talent à eux, c'est la musique. Ensemble ils ont monté la fanfare l'hépatix. Ils se produisent un peu partout dans la région notamment dans les hopitaux. Chloé Vernet vous êtes allés à leur rencontre lors d'un concert au CHU Estaing de Clermont.