Quand la BAC de Toulon met en scène Dupond-Moretti, Castex et Nicoli Sarkosa

Le ministre de la Justice en brigadier-chef et l'ancien président de la République en voleur de sac à main. L'énoncé d'une épreuve écrite proposée à des policiers pour le concours d'entrée à la Brigade Anti-Criminalité de Toulon ne passe pas inaperçu.

C’est une épreuve dont les candidats à la Bac de Toulon se souviendront. Tout comme le Premier ministre ou le ministre de l'Intérieur. Lors d’un examen écrit, pour le concours d’entrée à la Brigade Anti-Criminalité, 10 policiers ont dû se mettre dans la peau d’un brigadier-chef chargé, avec deux gardiens de la paix, d’interpeller des voleurs de sac à main. Oui mais, le brigadier-chef en question s’appelle Dupond-Moretti et ses collègues Castex et Darmanin. Une patrouille gouvernementale visiblement très efficace puisqu'ils parviennent à rattrapper les auteurs du vol avec violence. Dont les noms ne sont pas non plus choisis au hasard : Nicoli Sarkosa et un certain Fillaun, arrêtés avec de l’argent et le téléphone de la victime, une jeune fille, Madame Bete Ancourt.

Un fonctionnaire pourtant « très respectueux »

Si cette histoire peut prêter à sourire, une enquête administrative et disciplinaire est ouverte à l’encontre du gradé à l’origine de l’énoncé. Un fonctionnaire pourtant « très respectueux » qui « n’aurait, jusqu’à présent, jamais eu de problème avec sa hiérarchie » assure certains de ses collègues. Ces derniers parlent d’une blague, d’un trait d’humour mal venu. « Ce n’est pas habituel. En général, il est beaucoup plus officiel », tentent-ils de le défendre. En rappelant que cette épreuve n’avait évidement pas vocation à être diffusée.