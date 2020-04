A quand la messe déconfinée ?

Même si on ne sait absolument rien de la façon dont cela pourrait se passer. On a senti le président sur la retenue. Il fallait à la fois donner une perspective aux français pour leur faire supporter l’attente sans pour autant commettre d’imprudence. C’est un peu comme les enfants qui vous demandent pendant un long trajet en voiture quand est-ce qu’on arrive. On répond qu’on va arriver bientôt sans donner plus de détail. En espérant gagner quelques minutes de répit.

D’autant que les questions sont très nombreuses. Comment faire un déconfinement à plusieurs vitesses sans rompre avec le principe de l’égalité pour l’école par exemple. Il y aurait les régions qui reprendraient l’école, d’autres pas. Il y aurait des horaires décalés ou des jours alternés : un véritable casse-tête et pour les écoles et pour les parents soumis à des programmes de conduites à vous faire reprendre en stress ce que vous avez délesté pendant le confinement. Il faudra porter des masques, alors qu’on a interdit aux maires de l’exiger de leurs citoyens, bref, ce déconfinement à tiroirs promet d’être un joli bazar malgré la bonne volonté des Français. Nous restons bel et bien dans le flou depuis le début de cette crise.

Et puis il reste tout de même une question pour l’instant sans réponse. Les chrétiens sont privés depuis des semaines de ce qui fait un des socles de leur vie : la messe du dimanche. On a vu ici ou là des messes être célébrées malgré l’interdiction. Certains ont été verbalisés comme à Saint Nicolas du Chardonnet dans le 5e arrondissement de Paris, d’autres non comme Monseigneur Aupetit célébrant à Saint Germain l’Auxerrois, autorisé à célébrer la messe avec 20 personnes. Il existe bien aujourd’hui un flou juridique avec certaines messes et les enterrements qui sont autorisés, d’autres pas. Pourrait-on imaginer dans nos paroisses des messes avec un roulement en autorisant seulement 20 personnes qui respecteraient la distanciation sociale et les gestes barrière ? Il serait bon que Monsieur Castaner éclaircisse sa position. On peut être 100 personnes dans un supermarché pour la nourriture terrestre. Qu’en est-il de ceux qui veulent recevoir le pain du ciel ?

Franck Riester, le ministre de la culture vient d’annoncer que des petits festivals pourraient se tenir à partir du 11 mai. Alors pourquoi pas des messes ? Les chrétiens ont l’habitude d’être de bons citoyens. Ils sont capables d’être responsables. Mais pour cela ils ont besoin de consignes claires. Sinon le flou juridique pourrait être une brèche dans laquelle certains vont s’engouffrer, lassés de suivre la messe sur YouTube par écran interposé.