« Quand la religion s’invite en entreprise »…

Comment aborder les différentes facettes du religieux quand il surgit sur le terrain de l'entreprise ?

Quel rôle peut avoir le droit ou la règle commune ? Quelle aide peuvent apporter les bonnes pratiques en la matière, sans tomber dans la logique des recettes toutes faites ? Des questions qui surgissent, parfois sur un fond « d'inculture » religieuse et d'un manque cruel d'« outils » de connaissance adaptés.

La première partie de cet ouvrage part de l'idée désormais installée dans les sociétés modernes et sécularisées sur la séparation des sphères, publique et privée.

La deuxième partie aborde directement la question du management suivant plusieurs angles d'approche.

En convoquant d'abord le cadre juridique, il s'agit de rappeler les contours des règles en vigueur.

Deux chapitres proprement managériaux éclairent, à partir des bonnes pratiques, ou d'expériences vécues, des outils managériaux spécifiques.

La troisième partie résume les convictions fortes :

- penser la notion de « dialogue » comme une finalité et non pas comme une fin

- aborder la diversité culturelle et religieuse suivant une logique interactive plutôt qu'une juxtaposition passive

- prendre en compte la question de la spiritualité en entreprise, comme un enjeu à réfléchir

- changer son regard sur la complexité du monde plutôt que de vouloir le changer

- la fraternité, qui loin d'être une utopie fantasmée, peut transformer les rapports dans les sociétés et les entreprises, une valeur sûre qui interdit les discriminations et évite les cloisonnements.

Source :Fnac.com