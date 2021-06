"Quand tu es revenu", G. Laurent - 1 lettre 1 sourire, M. D'Alançon

Le plein de bulles - Frédéric Ronsse (Librairie Flagey) : "Ecoline" - Stephen Desberg/Teresa Martinez (Grand Angle)



Coup de projecteur : “Quand tu es revenu” dès ce soir jusqu’au 27 juin au Théâtre des Martyrs.

Une pièce de Geneviève Damas, qui l’interprète avec Jan Hammenecker, et mise en scène par Guillemette Laurent.



Guillemette est l'invitée pour parler de cette réflexion sur le couple et surtout sur l'identité féminine.



www.theatre-martyrs.be





L'Air du Temps : "1 Lettre 1 Sourire" est une jeune association conçue par 10 cousins âgés de 15 à 25 ans.

Elle a été créée au début du premier confinement, le 17 mars 2020.

L’objectif est de faire écrire des lettres à ceux qui le souhaitent et de les distribuer à des personnes âgées isolées en EHPAD ou à domicile via le site www.1lettre1sourire.org



Mathilde D'Alançon, cousine co-fondatrice de l'association, nous en parle