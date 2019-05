Quartier libre : projet de librairie alternative

Le livre reste un des plus anciens, voire LE plus ancien vecteur de communication entre les hommes. Mais nous ne sommes plus à l’époque de Gutenberg, nos dispositifs de lecture ont changé, l’évolution numérique est passé par là.

Alors le livre est-il menacé aujourd’hui ?

Les librairies en tout cas se réinventent. Je vous propose de découvrir le projet d’une librairie alternative, à Bruxelles. Son nom Quartier Libre. Son concepteur Vincent Demulière. Il est notre invité.