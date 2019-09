Que faire pour respirer un air moins pollué ?

Des solutions sont présentées aujourd'hui, de 13h à 18h, au Parc du Lunaret, pour la 5eme journée nationale de la qualité de l'air. La manifestation est organisée par le zoo du Lunaret et l'association Souffle LR. Objectif, sensibiliser et informer sur les bonnes pratiques pour favoriser la qualité de l'air intérieur et extérieur.

Claire Gallice-Gaillard, infirmière tabacologue au Souffle LR.