Quel livre prendre dans sa valise cet été ?

88% se déclarent lecteurs, selon une étude IPSOS du mois de mars. Et dans votre bibliothèque, les romans arrivent en tête, suivis des livres pratiques et des BD.

Alors que l'été bat son plein, on fait un petit point lecture avec Cécile Jodlowski-Perra, directrice déléguée de l'Agence régionale Livre et lecture.