Quelle organisation pour la première phase de vaccination?

Le 4 janvier, les personnes âgées des Ehpad et le personnel soignant le plus exposé bénéficieront en premier du vaccin. L'objectif est de vacciner au plus près des patients, magré une logistique complexe : les vaccins doivent être maintenus à -80 degrés, explique Anke Bourgeois medecin, médecin coordinateur du centre de vaccination départementale de l'Hérault.