Quelles classes vont fermer à la rentrée ? & Des EHPAD à domicile

Au sommaire :



. Quelles écoles publiques vont perdre une classe à la rentrée dans le 1er degré ? La direction académique de Maine-et-Loire a répondu à cette question la semaine dernière. Et le plan est loin d’avoir plu aux syndicats.



. Créer des EHPAD à domicile, voilà le souhait du groupe Vyv 3 et de la Soclova, le bailleur social angevin. A l’heure où une grande majorité des français veulent vieillir chez eux, les deux acteurs ont lancé un programme de tests pour parvenir à ce but.