Quelles entreprises pour le monde d'après ?

Quand certaines entreprises sont menacées dans leur survie et confrontées à un avenir incertain, d'autres tirent leur épingle du jeu.

La question de la place de l'entreprise dans le fameux monde d'après se pose. Quel sera leur rôle pour participer à la résolution de la crise écologique et sociale inédite ?

Irons-nous vers une société plus sereine et plus agréable de ralentissement choisi ?

De nouvelles règles du jeu

Comment l'entreprise peut-elle être un endroit qui permet de résoudre les grands enjeux du monde, à partir du moment où elle prend une place dans nos vies qui est évidemment très importante ? "Il faut des règles du jeu posées et des structures juridiques très claires pour essayer de mettre en place des bonnes pratiques", assure Caroline Néron, directrice générale du mouvement Impact France. L'entreprise de demain, selon elle, doit se faire avec des politiques communes différentes.

La place sociétale des entrepreneurs

Il va falloir changer de paradigme, confirme Philippe Royer, le président des Entrepreneurs et dirigeants chrétiens, parce qu'on a trop d'inégalités et qu'on a trop consommé de ressources. "Mais je pense qu'il faudra le faire avec les entrepreneurs. Nous sommes à une période, plus que jamais, où l'entreprise est l'une des entités qui permette de tenir le pays debout. Au delà de l'économique, les entrepreneurs ont une vraie place sociétale pour influencer le monde de demain".

Pour Philippe Royer, il faut créer "un amorçage d'entrepreneurs positif et qui va faire que le politique le rejoindra".

La question du sens

Selon Timothée Duverger, responsable de la chair ESS ( économie sociale et solidaire) à Sciences-Po Bordeaux, l'un des points centraux est celui du sens. "L'essor du capitalisme est lié à un matérialisme qui a peut-être perdu le sens. Aujourd'hui, dans un monde qui ne tourne pas rond, il y a une recherche de sens de plus en plus importante que l'on retrouve particulièrement chez les jeunes qui ne veulent pas simplement gagner leur vie, mais changer la vie", dit-il.

Quels seront les enjeux pour le monde d'après ? La gouvernance, la finalité sociale et environnementale des activités, la recherche du bien-être en sont quelques-uns.