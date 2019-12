Quelles réformes pour la médecine de demain ?

L'hôpital est en crise, endettement, sous effectif, urgences engorgées, personnels au bord du burn out, l'hospitalisation à domicile serait-elle la solution miracle ? Comment la médecine doit-elle évoluer ? On en parle avec Elisabeth Hubert, médecin, présidente de la fédération nationale de l'hospitalisation à domicile et ancienne ministre de la santé et de l'assurance maladie en 1995 dans le gouvernement d'Alain Jupé