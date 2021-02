Quels contrôles pour les grandes surfaces ? & L'organisation des cendres

Au sommaire :



. Il sera d’abord question de la jauge de clients autorisés dans les grandes surfaces. Les enseignes contrôlent-elles vraiment la fréquentation à l’entrée et à la sortie ? La situation est suivie de près par les autorités dans le Saumurois.



. Aujourd’hui c’est Mardi Gras, et logiquement demain, ce sera le Mercredi des cendres. Cette entrée en carême sera une nouvelle fois perturbée par l’épidémie de Covid et surtout par le couvre-feu à 18h. Vous saurez tout sur les changements prévus dans la deuxième partie de cette édition.