Au sommaire, cette semaine :



- La clinique St Laurent à Rennes Maurepas a été agrandie. Soeur Marie Thérèse, supérieure de la Congrégation de Saint Thomas de Villeneuve, nous raconte comment les religieuses vivent ainsi leur vocation.



- Le Synode sur l’Amazonie qui se tient à Rome du 6 au 27 octobre, Jean-Louis de la Vaissière, vaticanologue, journaliste à l'AFP, nous introduit ce synode sur l'Amazonie qui touche directement au respect de l'environnement et interpelle le gouvernement brésilien dans un climat très tendu.



- Une soirée débat avec Mgr Pierre d'Ornellas, archevêque de Rennes, et Edmond Hervé, ancien maire de Rennes, le lundi 21 octobre à 18h à l'Espace Ouest-France, 38 rue du Pré-Botté à Rennes : Quels sont les fondements chrétiens et philosophiques de l'Union Européenne ?



- Hugues Feltesse, représentant de l'URIOPSS, et Emmanuelle Hérin, déléguée départementale du Secours Catholique 35, font le bilan du numéro d'urgence le 115 et pointent du doigt le changement de la réglementation pour accéder à l'hébergement.