Radio Haut Parleur, une webradio amie des grands seniors

Radio Haut-Parleur est un projet de l’association du même nom qui porte déjà les programmes Voix d’Or. Ce sont des programmes sonores qui ont déjà été proposés dans des EHPAD du Rhône à destination des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou des pathologies neuro-dégénératives légères, mais plus largement des grands seniors.



Élaborés par des psychothérapeutes (dont sa conceptrice Lina Braunschweig) et des professionnels de radio, ces programmes ont également été testés scientifiquement à l’Hôpital des Charpennes.

Double but

L’objectif est multiple. En premier lieu, les petites histoires, la musique, la poésie et les jeux permettent au senior de raviver sa mémoire sensorielle et émotionnelle.



Ensuite, c’est également un prétexte à l’échange avec les aidants, avec lesquels peut exister un décalage de culture au vu des différences de générations. Les programmes sonores servent alors de support de relation.



Pascal Gauthier estime que Radio Haut-Parleur est aujourd’hui « une radio d’urgence ». « On ne peut plus atteindre directement ces grands seniors du fait de la crise sanitaire et sociale, on ne pouvait pas rester les bras ballants ».



Pour écouter la Radio Haut-Parleur, rendez-vous sur le site des Voix d’Or.