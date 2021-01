Radio Trombines : des portraits sonores pour garder mémoire

Radio Trombines est une entreprise liée à la mémoire. Margaux Derathe, sa créatrice, questionne, enregistre et met en forme les souvenirs des grands-parents afin que durent les moments familiaux, que se transmettent l'histoire, l'émotion et les intonations par delà le temps qui s'enfuit. On peut aussi faire appel à elle à différents moments familiaux comme les anniversaires ou les naissances.

https://podcastine.fr/podcast/radio-trombines/