Raphael Pitti commente l'attaque turque et fin du festival de Fénétrange.

Bienvenue à vous dans Moselle Actuel en partenariat avec le conseil départemental de la Moselle. Notre invité dans la première partie, Raphael Pitti, il est important d'autant plus qu'il est à Metz en Moselle, d'entendre le commentaire de Raphael Pitti sur l'attaque turque en Syrie. Puis nous parlerons d'histoire plus ancienne comme chaque vendredi avec Gérard Schoenenberger et Sébastien Wagner. Dans la seconde partie, l'invité c'est Eric Lederhandler, chef belge qui a dirigé les Czech Virtuosi samedi dernier à Sarralbe lors du dernier concert du festival de Fenetrange puis pour terminer, Jean Corso et sa chronique, Mignon, la crème des péchés consacré à la forêt noire.