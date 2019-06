Rebecca Horn au Centre Pompidou Metz à partir du 8 juin.

Rebecca Horn est une artiste allemande née quelques semaines avant le débarquement, "Theatre des métamorphoses" est le titre de l'exposition qui lui est dédiée au Centre Pompidou Metz du 8 juin au 13 janvier 2020. Nous l'évoquerons avec Emma Lavigne directrice du Centre Pompidou Metz et Alexandra Muller chargée de recherches et d'exposition, toutes deux commissaires de l'exposition rebecca Horn . Stéphane Getto le directeur de la rédaction nous donner le sommaire de la semaine et Jean Marc Louis décernera ses cartons mensuels.