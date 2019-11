Recherche d'emploi et espérance, rencontre avec Arnaud

Comment reprendre confiance en soi aujourd'hui, dans un marché de l'emploi de plus en plus défavorable aux contrats à longs termes ? C'est le message d'espérance que souhaite nous passer aujourd'hui Arnaud.



Toujours dans le cadre de sa campagne de fin d'année, Caritas-Alsace met en exergue la question de l'emploi. Beaucoup de personnes accueillies à Caritas-Alsace travaillent, mais ce, de manière hâchée. Arnaud nous apporte son témoignage de vie dans ce cadre-là et nous livre en même temps comment il garde espérance au quotidien.