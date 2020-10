Reconfinement: les français priés de rester chez eux pour 4 semaines

"Face à l’accélération de l’épidémie, [...] il n’est plus possible de vivre avec le virus" .

Après avoir défendu longuement la politique adoptée par son gouvernement les derniers mois -et qui est fortement décriée- Emmanuel Macron a annoncé un reconfinement de 4 semaines.

C'est donc le retour des attestations de déplacements, de la fermeture des commerces, des lieux culturels et des bars et des restaurants entre autres.

Si cette situation donne une impression de déjà vu et pour cause, il y aura en revanche quelques différences entre le confinement du printemps et celui du mois de novembre.



Les crèches, écoles, collèges et lycées resteront ouvert pour ne pas priver les plus jeunes d’enseignement a expliqué le chef de l’état. Les universités elles, fonctionneront à distance.

Certains secteurs d’activités continueront de touner: Le télétravail sera de mise pour tous, dès que cela est techniquement possible mais pour certaines branches spécifiques, comme le BTP par exemple, une activité en présentielle pourra être maintenue.

Les maisons de retraites et les EHPAD seront ouverts à la visite, dans le respect des règles en vigueur. "Nos proches âgés n’ont que trop souffert de l’isolement lors du dernier confinement" a estimé Emmanuel Macron.

L'objectif affiché du gouvernement, c'est donc de maintenir une activité économique dans le pays durant ce second confinement pour limiter les conséquences économiques de cette mise sous cloche. "Il ne peut pas y avoir de système de santé sans activité économique pour le financer" a affirmé le président de la République.

L'autre but c'est de faire chuter le nombre de contaminationss pour ensuite revenir au système actuel, le fameux "Tester, Tracer, Isoler" d'ici les fêtes de fin d'année.

Ces mesures entreront en application dès le 29 octobre au soir même si les contrôles seront plus souples jusqu’au lundi 2 novembre pour permettre aux vacanciers de rentrer chez eux.

D’ici 15 jours un nouveau point sera fait par le gouvernement pour adapter dans un sens ou dans l’autre ce confinement à la situation sanitaire.

Les différents ministres prendront ce jeudi la parole pour préciser ces mesures et notamment celle très attendue de l'aide aux entreprises.